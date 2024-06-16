Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bayram namazı sonrası İsrail protesto edildi

        Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bayram namazı sonrası İsrail protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Bayram namazını merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan platform üyeleri, namazın ardından caminin önünde bir araya gelerek, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Daha sonra gruptakiler, buraya astıkları maketin üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yapıştırdı.

        Çeşitli sloganlar atan grup, Netanyahu'nun fotoğrafını taşladıktan sonra olaysız dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi

        Benzer Haberler

        Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da bayram namazı kılındı
        Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman'da bayram namazı kılındı
        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber o...
        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber o...
        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber o...
        Diyarbakır'da kayıp akraba çocukları Sude ve Zeynep için ekipler seferber o...
        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alına...
        Muş'tan Diyarbakır'a kurbanlık hayvan getiren gençten 16 gündür haber alına...
        Diyarbakır Valisi Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi
        Diyarbakır Valisi Su, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi
        Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep otobüs şoförü tutuklandı
        Yaya geçidinde kadına çarparak ölümüne sebep otobüs şoförü tutuklandı