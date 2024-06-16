Diyarbakır'da bayram namazı sonrası İsrail protesto edildi
Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Bayram namazını merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan platform üyeleri, namazın ardından caminin önünde bir araya gelerek, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Daha sonra gruptakiler, buraya astıkları maketin üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını yapıştırdı.
Çeşitli sloganlar atan grup, Netanyahu'nun fotoğrafını taşladıktan sonra olaysız dağıldı.
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