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        Diyarbakır'da taşlı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:07
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        Diyarbakır'da taşlı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı ve silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Abalı Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taşlı sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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