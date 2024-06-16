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        Kavurucu sıcaklarda "Güneşte kalmayın, vücudunuzu susuz bırakmayın" uyarısı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ve Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş, bölgede artan sıcaklara karşı vatandaşları güneş çarpmalarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:26
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        Kavurucu sıcaklarda "Güneşte kalmayın, vücudunuzu susuz bırakmayın" uyarısı
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ve Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş, bölgede artan sıcaklara karşı vatandaşları güneş çarpmalarına karşı uyardı.

        Kardiyolog Prof. Dr. Akıl, AA muhabirine, son dönemde bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özellikle risk gruplarındaki hasta, hamile, yaşlı ve çocukların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

        Sıcak denildiği zaman akla ilk sıvı kaybının geldiğini anlatan Akıl, sıcak havalarda bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti.

        Özellikle çocuk ve yaşlıların sıvı kaybına çok dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Akıl, bu yaş gruplarının 10.00 ile 16.00 saatleri arası uzun süre güneşin altında kalmamalarını önerdiklerini söyledi.

        Akıl, şöyle konuştu:

        "Sıcak havalarda uzun süreli klima altında kalma durumunda da klima hastalığı da diyebileceğimiz bazı hastalıklar var ki bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Uzun süreli güneşte kalanlar, bol sıvı tüketmeli. Mümkün mertebe sık sık gölgelenmelerini sağlayacaklar. Böylece güneşe maruz kalmayı en aza indirmeye çalışmaları gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalacakların veya güneş altında çalışanların açık renk ve hava alan elbiseler giymeleri, mümkünse şemsiye kullanmaları gerekir. Normal hayatta bile günde 2,5 litre sıvı tüketmeyi öneriyoruz. Bu yaz döneminde 3-3,5 litreye kadar sıvı tüketilmeli."

        Uzun süre güneş altında kalanlarda genellikle baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk meydana geldiğini ifade eden Akıl, bu durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini dile getirdi.

        Akıl, "Tarım işçileri, pazarda veya karayollarında çalışanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Uzun süreli güneşe maruz kalıyorlar. Uzun süreli kalma durumda, sıvı tüketimi de kişi de azalırsa risk oluşturur." dedi.

        - Güneş çarpması ölümcül sonuçlar doğurabilir

        DÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş ise vatandaşlara, güneşin tam tepede olduğu öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

        Bölgede özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara maruz kalındığını belirten Ertaş, "Isı artışı güneş çarpmalarına yol açabiliyor çünkü vücudun ısısı çok arttığı zaman buna bağlı olarak vücudun savunma mekanizmaları yetersiz kalıyor. Bu da çok ciddi anlamda sıvı kaybına neden oluyor. Sıvı kaybı da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Güneş çarpmasının ciddiye alınması ve buna karşı dikkatli olunması gerektiğini anlatan Ertaş, güneş çarpmasının da ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.

        Sıcak havada aşırı yorucu aktivitelerden uzak durulması gerektiğini kaydeden Ertaş, "Yorucu bir aktivitede de sıvı kaybına yol açabilmektedir. Dışarıda çalışmak zorunda olanlar gölgede olmaları, gerekirse şapka takmaları, güneş gözlüğü kullanmaları lazım. Ciddi anlamda güneş ışınlarına maruziyeti azaltmaları gerekir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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