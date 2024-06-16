Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor

        Diyarbakır'da bir besici, sıcak havadan etkilenen mandalarını dereye sokarak serinlemelerini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir besici sıcaktan etkilenen mandalarını derede serinletiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da bir besici, sıcak havadan etkilenen mandalarını dereye sokarak serinlemelerini sağlıyor.

        Kentte besicilik yapan Velat Kaya (29) aşırı sıcaktan etkilenen mandalarını Devegeçidi mevkisinde bulunan dereye getiriyor. Günün en sıcak saatlerinde suya giren mandalar, hava sıcaklığının düştüğü saatlerde sudan çıkarılarak otlatılıyor.

        Besici Kaya, AA muhabirine, mandaların aşırı sıcaklardan etkilendiğini, bu nedenle her gün 11.00 gibi Devegeçidi mevkisinde bulunan dereye getirdiğini söyledi.

        Mandaları yaklaşık 5 saat suda beklettiğini ifade eden Kaya, "Köyde sadece biz manda besliyoruz. 70 mandamız var. Mandalar susuz yaşayamıyor. Buraya mecbur geliyoruz, yoksa hem bizim için hem de mandalar için çok zor oluyor. Yaz ayları Diyarbakır çok sıcak oluyor. Buraya geldiğimizde hem hayvanlar hem biz serinliyoruz. Bunu yaklaşık 4 ay boyunca yapıyoruz." diye konuştu.

        Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da bayramın ilk günü hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçüldü. Kentte hava sıcaklığının bayramın ikinci günü 40, üçüncü günü 41, dördücü günü de 42 derece olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Serinlemek istediler! 4'ü kurtarıldı, 1'i kayıp
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Antalya'da oğlunu öldürdü! Yerinden kıpırdamadı
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Lübnan'ın güneyinde yalnızca 100 kişinin kaldığı köy
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Kimse dilini bilmediği için 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı
        Zaniolo için yeni teklif!
        Zaniolo için yeni teklif!
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Otoyollara çelik koruma
        Otoyollara çelik koruma
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Real Madrid iddiası
        Real Madrid iddiası
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?
        Bayrama kurban olmayın! Tüketilen et+sakatat miktarı+tuz artışı=?

        Benzer Haberler

        TDV, Diyarbakır'da kesilecek 720 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştır...
        TDV, Diyarbakır'da kesilecek 720 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştır...
        Kayıp otizmli kız çocuğu, 19 kilometre uzakta bulundu
        Kayıp otizmli kız çocuğu, 19 kilometre uzakta bulundu
        Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğer...
        Durumu ağırlaşan Emre, babasının böbreğiyle hayata tutundu: Gerekirse diğer...
        Kavurucu sıcaklarda "Güneşte kalmayın, vücudunuzu susuz bırakmayın" uyarısı
        Kavurucu sıcaklarda "Güneşte kalmayın, vücudunuzu susuz bırakmayın" uyarısı
        Diyarbakır'da taşlı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da taşlı sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır anneleri bu bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor
        Diyarbakır anneleri bu bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor