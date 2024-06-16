Diyarbakır ve Batman'da bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır ve Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin kabillerine karanfil bıraktı.

Vali Su ve beraberindekiler, daha sonra merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Devlet Su İşleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren çok özel günler olduğunu belirten Su, bayramlaşma ziyaretlerinin önemine işaret etti.

Su, şöyle konuştu: "Bayramlar, bizleri birleştiren, oluşturan, yardımlaşma duygularımızı yoğunlaştıran özel günlerden biridir. Bayramlaşalım. Büyüklerimizin ellerini öperek, onların hayır dualarını alarak bayramı onlarla paylaşmalıyız. Bulunduğumuz yerlerde kimsesiz, yetim, öksüz, vatandaşlarımızı da ziyaret ederek o bayram coşkusuna, sevincine onları da ortak etmeliyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edelim. Sevinçler, güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Hepinizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı. Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - Batman Batman Valisi Ekrem Canalp de Kurban Bayramı dolayısıyla Necat Nasıroğlu Külliyesinde düzenlenen programda, vatandaşlarla bayramlaştı.