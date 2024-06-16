Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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