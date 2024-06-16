Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'da buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle buğday ekili alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, 300 dönümlük ekili alanda zarar meydana geldiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.