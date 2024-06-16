Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Diclekent Mahallesi 239'uncu Sokak'ta bulunan bir kıraathane önündeki Ü.Ö. ile A.S. silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan Ü.Ö. ve A.S. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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