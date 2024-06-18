Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çıkan yangında 50 dönüm ekili alan ve biçerdöver makinesi zarar gördü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çıkan yangında 50 dönüm ekili alan ve biçerdöver makinesi zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Pembeviran köyündeki ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

        Yangında, 50 dönüm ekili alan ile biçerdöver makinesi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        35 dönümde ekili buğday ve arpa ile biçerdöver yandı
        35 dönümde ekili buğday ve arpa ile biçerdöver yandı
        Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı
        Ailesiyle birlikte sopa ve tabancayla alacaklısının kapısına dayandı
        Diyarbakır'da çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzunda serinledi
        Diyarbakır'da çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzunda serinledi
        Diyarbakır'da 1,5 ayda, 5 bin 146 dönüm ekili buğday ve arpa yandı
        Diyarbakır'da 1,5 ayda, 5 bin 146 dönüm ekili buğday ve arpa yandı
        Diyarbakır'da depremzedeler bayramı yeni konutlarında geçiriyor
        Diyarbakır'da depremzedeler bayramı yeni konutlarında geçiriyor
        Nesli tehlikede olduğu için hatıra paralara resimleri basılan böceğin sayıs...
        Nesli tehlikede olduğu için hatıra paralara resimleri basılan böceğin sayıs...