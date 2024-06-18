Diyarbakır'da çıkan yangında 50 dönüm ekili alan ve biçerdöver makinesi zarar gördü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Pembeviran köyündeki ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 50 dönüm ekili alan ile biçerdöver makinesi zarar gördü.
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