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        Medeniyetler şehri Diyarbakır'da bayram tatili hareketliliği yaşandı

        ÖMER YASİN ERGİN - Kültür turizminde son yılların önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:03
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        Medeniyetler şehri Diyarbakır'da bayram tatili hareketliliği yaşandı
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        ÖMER YASİN ERGİN - Kültür turizminde son yılların önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen, 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla Kurban Bayramı'nda da yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.

        Kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve kültürel mekanları bayramda çok sayıda kişi ziyaret etti.

        Kurban Bayramı tatilinde rotayı Diyarbakır'a çeviren ziyaretçiler, öğlen saatlerinden itibaren tarihi mekanları gezerek yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu.

        - "Burası sıcağa rağmen bir cazibe merkezi"

        TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, AA muhabirine, yaptıkları tanıtım çalışmaları sayesinde Mezopotamya'nın ön plana çıktığını, bu kapsamda Diyarbakır'a da yoğun talep olduğunu söyledi.

        Bayramda tatil planı yapan yerli ve yabancı turistlerin sıcak havaya rağmen Diyarbakır'ı tercih ettiğini belirten Baturay, şöyle devam etti:

        "Yerli ve yabancı turistler Mezopotamya'yı görmek istiyor. Mezopotamya dediğimiz zaman Diyarbakır onun göbeğinde yer alıyor. Tur otobüsleri, kafilelerini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun yanı sıra bölge illerden gelen misafirleri de eklediğimiz zaman beklentilerin üstünde bir sezon geçiriyoruz bayram dönemi için. Diyarbakır gündüz sıcak olduğu için saat 17.00'den sonra serin hava başlıyor. Misafirler bunu bildiği için bölgeyi tercih etmeye devam ediyor. Burası sıcağa rağmen bir cazibe merkezi."

        - "Ciğer kebabına çok talep var"

        Merkez Sur ilçesinde ciğer kebap lokantası işleten Faik Özalan da Ramazan Bayramı'nda kentte yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandığını anımsattı.

        Sıcak hava nedeniyle bu bayram yoğunluğun kısmen azaldığını belirten Özalan, şöyle konuştu:

        "Geçen bayram bayağı çalışma yaptık ancak hazırlıksız yakalandık. Bu bayram hazırlık yaptık. Sıcak havadan dolayı saat 17.00'den sonra yoğunluk başlıyor, geceye kadar devam ediyor. Ciğer kebabına çok talep var. Bu yaz çok fazla turist bekliyoruz."

        Yöresel ürünler satan esnaf Feysel Ekin ise bayram dolayısıyla turistlerin kenti ziyaret ettiğini, esnaf olarak bu durumdan çok memnun olduklarını, bu yoğunluğun devam etmesini istediklerini aktardı.

        Eniştesi ve ablası ile Rize'den gelen Merve Arpas, kente ilk defa geldiğini, tarihi yerlerine ve kültürüne hayran kaldığını kaydetti.

        Kentte 2 gün konaklayacaklarını anlatan Arpas, "Diyarbakır hem kültür hem de tarih olarak çok zengin bir memleket. Büyük bir merakla buraları gezeceğiz. 2 gün boyunca Diyarbakır’ın tarihi yerlerini gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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