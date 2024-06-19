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        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı

        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis memuru ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:00
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        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan aracın çarptığı polis ağır yaralandı
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        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı aracın çarptığı polis memuru ağır yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda dün gece A.Ş'nin kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobil, polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında "dur" ikazına uymayarak, kaçma esnasında trafik polisi F.O'ya çarptı.

        Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yakalanan sürücüsü A.Ş'nin alkollü olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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