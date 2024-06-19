Diyarbakır'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.A'nın (34) kullandığı 26 DD 456 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen traktör, Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde çarpıştı.

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