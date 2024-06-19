Diyarbakır'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.A'nın (34) kullandığı 26 DD 456 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen traktör, Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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