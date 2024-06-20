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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:51
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 916. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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