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        Diyarbakır'da yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:56
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        Diyarbakır'da yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden makinist N.Y. (48) yönetimindeki yük treni, Diyarbakır-Mardin kara yolu Dericiler Sitesi mevkisindeki hemzemin geçitte M.S.A. (18) yönetimindeki 21 AEO 675 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 60 metre sürüklendi.

        Kazada, sürücü ve araçta bulunan M.N.O. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada, çarpmanın etkisiyle sürüklenen aracın görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürüklenen araç ve kazayı gören bir çocuğun bisikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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