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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

        Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:27
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        Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
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        Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Silvan karayolu Karaçalı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BTT 269 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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