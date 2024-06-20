Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı
Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Silvan karayolu Karaçalı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 BTT 269 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen 2 kişiye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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