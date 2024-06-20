Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CSB 360 plakalı otomobil ile 34 SP 3907 plakalı otomobil Diyarbakır-Eğil kara yolunun Kalkan Mahallesi Baver mezrası yol ayrımında çarpıştı.

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