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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:26
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CSB 360 plakalı otomobil ile 34 SP 3907 plakalı otomobil Diyarbakır-Eğil kara yolunun Kalkan Mahallesi Baver mezrası yol ayrımında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 06 CSB 360 plakalı otomobil ikiye ayrıldı.

        Kazada, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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