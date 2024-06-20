Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1033'üncü Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.