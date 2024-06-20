Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1033'üncü Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada biri silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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