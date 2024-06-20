Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Çeper Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan F.A. (43) ile M.Ş.A.(19) tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş.A, tabancayla ateş ettiği F.A'yı göğsünden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Lice Devlet Hastanesine kaldırılan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.Ş.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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