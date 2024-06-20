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        Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:52
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        Diyarbakır ve Mardin arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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