GÜNCELLEME - 2 Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınına müdahale ediliyor.

Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar'da yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Yangında, 2 çoban hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı yangın çıktığını belirterek şunları söyledi: "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içinde yürütüyoruz." - Ölü sayısı 3'e çıktı Vali Su, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından kırsal Köksalan, Yazçiçeği ve Bağacık mahallelerinin etkilendiğini dile getirdi. Su, aşırı sıcağın yanı sıra bahar döneminde alınan aşırı yağış nedeniyle çok fazla ot yetişmesinin yangını körüklediğini ifade etti.