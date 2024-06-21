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        GÜNCELLEME - 3 Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 03:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 03:11
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        GÜNCELLEME - 3 Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangını kontrol altına alındı
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        Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

        Çınar ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

        Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

        - Kontrol altına alınan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı

        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Su'nun şu ifadelerine yer verildi:

        "İlimiz Çınar ilçesi Köksalan kırsal mahallesinde anız ve örtü yangını olarak başlayan yangın, ekiplerimizin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ile Mazıdağı Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde başlayan, Mazıdağı ilçesinin Şenyuva, Yücedağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen yangının itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

        Yangına 41 araç ve 150 personelle müdahale edildiğini belirten Akkoyun, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın dolayısıyla maalesef 1 vatandaşımız hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 19 vatandaşımız yaralıdır. Bu 19 vatandaşımızın 5'i Diyarbakır'a, 2'si ise Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehrimize ve ülkemize geçmiş olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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