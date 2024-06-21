Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına yönelik hasar tespit çalışması yapılıyor

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınına yönelik hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dün çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin hasar tespit çalışması yürüten iki kentin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ekipleri, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında çalıştı.

Hasar tespitin, yangından etkilenen Diyarbakır ve Mardin'deki tüm kırsal mahallelerde yapılacağı bildirildi.

Bu arada, Diyarbakır ve Mardin'den yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerince çekilen görüntülerde, rüzgarın çok şiddetli estiği, yangının geniş bir alana yayıldığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği yer aldı.