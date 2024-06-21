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        Kadın girişimci 18 yıl sonra döndüğü memleketinde lavanta bahçesi ve işleme tesisi kurdu

        AHMET KAPLAN - Memleketi Diyarbakır'a 18 yıl sonra dönen endüstri mühendisi Mesil Kepolu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı desteklerle kurduğu tesiste, yetiştirdiği lavantaları işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:29
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        Kadın girişimci 18 yıl sonra döndüğü memleketinde lavanta bahçesi ve işleme tesisi kurdu
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        AHMET KAPLAN - Memleketi Diyarbakır'a 18 yıl sonra dönen endüstri mühendisi Mesil Kepolu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı desteklerle kurduğu tesiste, yetiştirdiği lavantaları işliyor.

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden 2002 yılında ayrılarak Ankara'da lise eğitimini tamamlayan Kepolu, daha sonra İstanbul'da Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Dil eğitimi için gittiği Londra'da yaklaşık 7 ay kaldıktan sonra yurda dönen Kepolu, farklı sektörlerden gelen iş tekliflerini kabul etmedi.

        Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşmak için memlekete dönme kararı alan Kepolu, ailesine ait tarlalarda üretimi yapılan buğday, mısır ve arpa dışında alternatif ürün yetiştirmek istedi.

        Görseli ve kokusundan etkilendiği lavanta bitkisini yetiştirmeye karar veren Kepolu, başvurduğu GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldığı fide desteğiyle 4 yıl önce ilçenin kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki tarlalarının 30 dekarına lavanta bahçesi kurdu.

        Lavantadan yüksek verim alan Kepolu, kendi imkanlarıyla bahçesini 120 dekara çıkardı. Elde edilen mahsulün işlenmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde etmek için TKDK'ye başvuran Kepolu, aldığı yüzde 75 hibe desteğiyle 2 yıl önce tıbbı ve aromatik bitki işleme tesisini hayata geçirdi.

        Kepolu, tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisinde, yetiştirdiği lavantalardan yağ elde ediyor.

        - "Buraya ait olduğumu hissettim"

        Kepolu, AA muhabirine, Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesini gezdiğini, her yeri gezip gördükten sonra topraklarına dönmek istediğini söyledi.

        "Büyükşehirlerin kalabalığından uzaklaşmak istediğimden dolayı topraklarıma döndüm. Ailemin doğup büyüdüğü topraklara gelince buraya ait olduğumu hissettim." diyen Kepolu, tarlalarında üretilen buğday, arpa ve mısır dışında alternatif ürün yetiştirmek için araştırma yaptığını ve lavanta yetiştirmeye karar verdiğini belirtti.

        - "Bu yıl 10 tona yakın çiçekten 250-300 kilogram yağ elde edeceğiz"

        Kurduğu tesiste gül hariç bütün tıbbi ve aromatik bitkileri işleyebildiklerini ifade eden Kepolu, şunları kaydetti:

        "Tesisimiz tarlamızın yanı başında. Bizim için büyük bir avantaj. Hasat ettiğimiz çiçekleri hemen işleyebiliyoruz. Bu tesis bölge çiftçisinin tümüne hizmet veriyor. Bu yıl 10 tona yakın çiçekten 250-300 kilogram yağ elde edeceğiz. Bu yağı belirli koşullarda saklıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda, yurt içindeki kozmetik, kimya, ilaç sanayi sektörlerine satışını yapıyoruz. Yurt dışı için pazar arayışlarımız devam ediyor. Şu anda tesisimizde sadece lavanta işliyoruz."

        Sezon dışında gelen talepler doğrultusunda farklı tıbbi ve aromatik bitkileri de işleyeceklerini bildiren Kepolu, bahçe ve tesisle istihdam da sağladığını, hasat sezonunda 30 kişi, hasat dönemi dışında da tesiste 8 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.

        Kurulan tesisin bölgede tıbbı ve aromatik üretimine katkı sunacağına inandığını anlatan Kepolu, ileride çiftçilerle sözleşme yaparak yetiştirdikleri ürüne alım garantisi vereceklerini aktardı.

        Kepolu, "Çiftçilik yapmayı hiçbir zaman düşünmedim, 'Asla çiftçilik yapmam' dedim ama kendimi lavanta tarlasında buldum. Çok severek ve isteyerek bu işi yapıyorum. Bu yolda ilerliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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