Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınına DÜAK da müdahale etti

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve ekip arama kurtarma çalışmalarına da destek verdi.

AFAD'ın çağrısı üzerine DÜAK ekibi, anız yangınını kontrol altına almak için ilk andan itibaren sahada yerini aldı.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki anız yangın dolayısıyla DÜAK ekibi teyakkuza geçti.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınına Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) de görev aldığı bildirildi.

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