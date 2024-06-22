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        Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama

        Dicle Elektrik, 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığını iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:07
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        Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin açıklama
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        Dicle Elektrik, 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklandığını iddia eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Şirketten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaştığı videoyla Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçelerinin bazı mahallelerini etkileyen yangının sebebi olarak elektrik tellerini gösteren İ.E'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" belirtildi.

        Şirket yetkililerinin iddiaların ardından yangının etkilediği bölgede inceleme yaptığı ve videoda bahsedilen mezarlığın üzerinden elektrik hattının geçmediğinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Oluşan her olumsuz durum karşısında şirketimizi hedef alan bazı çevrelerin yeni bir provokasyonu ile karşı karşıyayız. Anız yakımı sonrası başlayan ve ekiplerimizin ilk tespitlerine göre elektrik hatlarından kaynaklanmadığı belirlenen yangının, elektrik hatlarının tutuşması sonucu meydana geldiği iddiasının bazı çevrelerce dezenformasyon amaçlı ortaya atıldığı belirlenmiştir. Dicle Elektrikin yanı sıra resmi makamların açıklamalarını da hiçe sayarak bu iddiayı ortaya atan İ.E. hakkında, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna sebebiyet verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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