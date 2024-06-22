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        Hatimoğulları ve Bakırhan'dan anız yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:47
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        Hatimoğulları ve Bakırhan'dan anız yangınında ölenlerin ailelerine taziye ziyareti
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

        Hatimoğulları ve Bakırhan beraberinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Yücebağ ve Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan ve Yazçiçeği mahallerinde anız yangından dolayı hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Daha sonra yangında yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi.

        Yücebağ Mahallesi'nde konuşan Hatimoğulları, büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

        Bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini anlatan Hatimoğulları, "Afet bölgesinin gerektirdiği şekillerde mağduriyetin giderilmesi birinci hedef olarak belirlenmelidir." dedi.

        Toplumsal dayanışmayla, birbirlerine kenetlenerek bu acıları hep beraber hafifletebileceklerini anlatan Hatimoğulları, Dicle Elektrik ile ilgili iddiaların da araştırılmasını istedi.

        Bakırhan ise yangınla ilgili iddiaların bulunduğunu, bunların araştırılması gerektiğini kaydetti.

        Olayın peşini bırakmayacaklarını belirten Bakırhan, "Söz veriyoruz, bu meselenin kesinlikle peşini bırakmayacağız, halkımızın acısının yanında olacağız. Halkımızın yaralarını hep birlikte sarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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