AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ilişkin açıklama

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 12 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınına ilişkin DEM Parti'nin yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Çınar ilçesi ile Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın felaketinde devletin ilgili kurumlarına 22.15'te gelen ihbarla ekiplerin yangın alanına kısa sürede ulaşarak söndürme çalışmalarını başlattığı belirtildi.

Yangına, 24 ambulans, 3 UMKE timi, 89 sağlık personeli, 36 araç ve 88 personel ile orman işletme ve itfaiye ekibi, 3 komando, 4 JÖH, 1 OYİ ve 2 JASAT timi, 100 jandarma personeli, 24 araç ve 98 kişilik AFAD ekibi ve 1 yangın söndürme uçağıyla müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Çınar Kaymakamımız olayın akabinde yarım saat içinde alana intikal etmiş, Diyarbakır Valimiz ve İl Jandarma Komutanımız da 24.00 dolaylarında yine aynı şekilde alanda hazır bulunarak koordinasyonu sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın da yardımıyla traktörlerle yangının önü kesilerek büyümesi engellenmiştir. Yangının çıktığı bölgede inceleme yapılırken, çevre köylerde yaralı ve kayıp vatandaşlarımızın olduğu ihbarı üzerine ilgili mercilere ihbar edilmiş, kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarını yoğunlaştırmıştır."

"DEM Parti'nin yaptığı açıklamalar tamamen asılsız olup, gece boyunca sosyal medyada yaptıkları algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkıları görülmemiştir. Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02.30 sıralarında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür. Bunların yanı sıra, yaralı ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak için ilgili kurumlarımız sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden su talep etmiş, ancak bu saat itibarıyla hiçbir geri dönüş alamamıştır. Hayvanların tedavilerine ise Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hocaları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından koordineli bir şekilde devam ettirilmektedir."

Açıklamada, devletin tüm kurumlarının yangın gibi acil durumlarda en hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak için sürekli olarak hazırlıklı durumda oldukları aktarıldı.

Yangının ilk anından itibaren gösterilen hızlı ve etkili müdahalenin daha büyük kayıpların önüne geçilmesini sağladığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yaşanan bu üzücü olay üzerinden siyasi rant devşirilmeye çalışılmasına ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle yönlendirmeye çalışan sosyal medya provokasyonlarına fırsat verilmemelidir. Bu meselenin suistimal edilmemesi gerekmektedir. İl başkanımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilat mensuplarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren seferber olmuş, yangında yaralanan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret edip, sağlık durumları ile yakından ilgilenmeye devam etmektedir. Milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Mağduriyetlerin giderilmesi, hasarların tazmini ve zarar gören yerlerin yeniden ihyası için elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Birlikte, her zorluğun üstesinden geleceğiz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."