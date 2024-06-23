Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta yürüyen 33 yaşındaki Hilal Kar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla başından vuruldu.

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