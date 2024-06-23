Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.

        İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta yürüyen 33 yaşındaki Hilal Kar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla başından vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Montella paylaşımı!
        Montella paylaşımı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Kurban Bayramı fırsatçılarına 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama
        Diyarbakır'da Kurban Bayramı fırsatçılarına 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ili...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ili...
        Tülay Hatimoğulları'ndan 'yangın' açıklaması: Burası acilen afet bölgesi il...
        Tülay Hatimoğulları'ndan 'yangın' açıklaması: Burası acilen afet bölgesi il...
        Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında amca koyunlarını, yeğeni de amcasın...
        Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında amca koyunlarını, yeğeni de amcasın...
        Hatimoğulları ve Bakırhan'dan anız yangınında ölenlerin ailelerine taziye z...
        Hatimoğulları ve Bakırhan'dan anız yangınında ölenlerin ailelerine taziye z...
        Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin aç...
        Dicle Elektrikten Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınına ilişkin aç...