Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sokakta yürüyen kadın, başından silahla vurularak öldürüldü.
İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta yürüyen 33 yaşındaki Hilal Kar, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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