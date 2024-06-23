Diyarbakır'da yankesicilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentin işlek caddelerinde yaşanan alışveriş yoğunluğunda simitçi ve seyyar satıcı kılığına girerek yankesicilik yapan şüphelileri belirledi.
Polis ekiplerince düzenlenen "Kanca" adlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, turist yoğunluğu yaşanan merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde polis, ses yayın aracıyla bayram boyunca vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı anonslarla uyardı.
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