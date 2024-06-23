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        Diyarbakır'da yankesicilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:42
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        Diyarbakır'da yankesicilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen yankesicilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kentin işlek caddelerinde yaşanan alışveriş yoğunluğunda simitçi ve seyyar satıcı kılığına girerek yankesicilik yapan şüphelileri belirledi.

        Polis ekiplerince düzenlenen "Kanca" adlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, turist yoğunluğu yaşanan merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde polis, ses yayın aracıyla bayram boyunca vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı anonslarla uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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