Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Dicle Üniversitesi yangında etkilenen hayvanlara tıbbi destek sağladı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören hayvanlara Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve veteriner hekimleri tarafından ilk tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dicle Üniversitesi yangında etkilenen hayvanlara tıbbi destek sağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören hayvanlara Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve veteriner hekimleri tarafından ilk tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ile ilk tıbbi müdahale yapıldı.

        Tedavileri gerçekleşen 180 koyun ve keçi, 2 eşek ile 1 köpek koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otogar tıktık tıklım!
        Otogar tıktık tıklım!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kapıyı açıp kurtuldu!
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        TBMM'de 'kripto para' görüşmesi başlıyor
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Genç kadına sokakta kanlı pusu!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yankesicilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da yankesicilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Hilal, sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
        Hilal, sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
        Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü
        Diyarbakır'da sokakta yürürken silahla başından vurulan kadın öldü
        Diyarbakır'da Kurban Bayramı fırsatçılarına 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama
        Diyarbakır'da Kurban Bayramı fırsatçılarına 'Kanca' operasyonu: 6 tutuklama
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ili...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ili...
        Tülay Hatimoğulları'ndan 'yangın' açıklaması: Burası acilen afet bölgesi il...
        Tülay Hatimoğulları'ndan 'yangın' açıklaması: Burası acilen afet bölgesi il...