Dicle Üniversitesi yangında etkilenen hayvanlara tıbbi destek sağladı

Tedavileri gerçekleşen 180 koyun ve keçi, 2 eşek ile 1 köpek koruma altına alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ile ilk tıbbi müdahale yapıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören hayvanlara Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri ve veteriner hekimleri tarafından ilk tıbbi müdahaleleri gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.