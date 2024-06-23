Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Ali Emiri 7. Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, S.Y, H.Y. ve F.T. ile yoldan geçen R.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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