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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:02
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Ali Emiri 7. Sokak'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.Y, H.Y. ve F.T. ile yoldan geçen R.T. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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