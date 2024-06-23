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        Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti

        Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:22
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        Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında 3 kişi daha hayatını kaybetti
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        Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

        Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yakın mahallelerde çıkan anız yangını nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

        Yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

        Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınları tarafından hastane morglarından alınarak toprağa verildi.

        Yangında yaralanan iki kişinin tedavisi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Diyarbakır'a getirilen diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin Mazıdağı ilçesinde 20 Haziran'da çıkan anız yangınında yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle:

        "Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58)."

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

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