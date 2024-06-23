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        Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan aile kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan aile ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:05
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        Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan aile kurtarıldı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan aile ekiplerce kurtarıldı.

        Dicle Nehri kenarında piknik yapan anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma,112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri, bölgede mahsur kalan aileyi botla kurtardı.

        Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

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