Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

İlçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde yaylada hayvan otlatan 33 yaşındaki Ümit Kızıler'in, göğüs ağrısı şikayeti üzerine yapılan ihbarla bölgeye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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