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        Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:05 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:05
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        Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

        İlçeye bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde yaylada hayvan otlatan 33 yaşındaki Ümit Kızıler'in, göğüs ağrısı şikayeti üzerine yapılan ihbarla bölgeye, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulans helikopter dağlık alana inemeyince, AFAD ekipleri yaya olarak bölgeye ulaştı.

        Ekipler, Kızıler'i köyde bekleyen ambulansa ulaştırdı.

        Kızıler, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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