Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak'tan anız yangınlarına ilişkin açıklama:

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Gerçeğe aykırı olarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan, hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanlar gerçeğe aykırıdır, gerçek değildir, kabul etmiyoruz. Zaten her şey basının ve kamuoyunun gözleri önünde ortaya çıkmıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak'tan anız yangınlarına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, "Gerçeğe aykırı olarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan, hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanlar gerçeğe aykırıdır, gerçek değildir, kabul etmiyoruz. Zaten her şey basının ve kamuoyunun gözleri önünde ortaya çıkmıştır." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Ocak, partililerle birlikte Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü'yü makamında ziyaret etti. Ocak, daha sonra Çınar Kaymakamlığı bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        "Yangının çıktığı tarihten itibaren oluşturulmaya ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışılan bir algının" söz konusu olduğunu aktaran Ocak, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

        Ocak, şöyle devam etti:

        "Sosyal medyada trollerin, gerçek olmayan kişilerin beyanlarını dikkate almıyoruz. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Olay mahalline varıldığı andan itibaren Valilikçe devletin bütün kurumları bütün ekipmanları ve ekipleriyle yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaları yapmışlardır. İl Valimiz saat 23.30'da, AK Parti İl Başkanı olarak da saat 24'te ben Köksalan Mahallesi'nde yangın mahallindeydim. Yani devletin en yetkilisi yangının başladığı andan itibaren yangının ilk başladığı yerde yangına müdahale etmek, gerekli organizasyonu yapmak için söz konusu yerde hazır bulunmaktaydı. Gerçeğe aykırı olarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanlar gerçeğe aykırıdır, gerçek değildir, kabul etmiyoruz. Zaten her şey basının ve kamuoyunun gözleri önünde ortaya çıkmıştır."

        Ocak, "Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, yangında acaba kaç tane itfaiye aracını olay mahalline göndermiştir? Lütfen bu soruyu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na sorun. Onların resmi hesabından yapmış olduğu açıklamaya göre 6 itfaiye aracı ile 20 personel gönderilmiş. 2'si Çınar'dan, 2'si Bismil'den, 2'si Büyükşehir'den. Arkadaşlar orada canlarımız yanarken, devlet bütün kurumlarıyla bütün ekipmanlarıyla yangını söndürmek için uğraşırken, Büyükşehir'de 60'a yakın itfaiye aracı, 300'den fazla personel mevcutken 2 tane mi Büyükşehir itfaiye aracı gönderebiliyor. Bu kadar mı canları yanıyor?" sorularını yöneltti.

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun anız yangınlarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Ocak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sayın Tanrıkulu, 21 Haziran'da bir tweet atıyor. Diyor ki, 'Devletin hiçbir kurumu, hükümetin hiçbir yetkilisi yangın alanında yoktu.' Bu milletin seçtiği bir vekil. Her şey ortadayken, oradaki fotoğrafta Vali de Kaymakam da AK Parti İl Başkanı da İlçe Başkanı da teşkilatı da Orman Müdürü de AFAD Müdürü de Jandarma Komutanı da var. Bunların hepsi varken, bir milletvekili nasıl yangın başladığı andan itibaren 'Biz hiçbir şey görmedik.' diyebiliyor. Sayın Vekilimiz Tanrıkulu niye o gece gelmedi olay mahalline? Ayrıca, büyük bir felaket yaşanmış, herkes büyük bir acı yaşıyor, hayvanlar için su isteniyor ve Büyükşehir Belediyesi su göndermekten imtina ediyor. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Acının dili, dini, ırkı yoktur. Acı, acıdır. Kimse bu felaketin meydana gelmesini istemedi. En az hasarla atlatılması için devlet bütün kurumlarıyla bu işin üstündeydi ve üstünde olmaya devam ediyor. Devletimiz hasar çalışmalarını tamamladı. Bundan sonra bu tür yangınların olmaması için herkesin duyarlı olması gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        "4 ana başlıkta önerilerimizi sunduk"
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        20 yıl kan sulandırıcı kullanan 75 yaşındaki hastanın kalbine tıpa takıldı
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        25 yaşında hayata veda! Kübra'nın son görüntüsü!
        Kraliyette dert üstüne dert
        Kraliyette dert üstüne dert
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        Yeryüzünün MR'ını çektiler, diri fay hattını ortaya çıkardılar
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ve 'Azmanbüs' açıklaması
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Aile Bakanlığı da itiraz etti! Tartışılan beraat kararı!
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Marmara Denizi'nde yakalandı: Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti
        Getir ikiye bölünüyor
        Getir ikiye bölünüyor
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        "Arda ile Montella arasında sorun yok"
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        İşte Ferdi Kadıoğlu için istenen bonservis!
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        "Son 16 turuna yükseleceğiz"
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Tembellikten kurtulmak için 8 yöntem!
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan: Kimin ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız g...
        Bakan Işıkhan: Kimin ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız g...
        Bakan Işıkhan, anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret etti:
        Bakan Işıkhan, anız yangınlarında ölenlerin yakınlarını ziyaret etti:
        Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ul...
        Diyarbakır'da yaylada rahatsızlanan çoban, ekiplerin çabasıyla hastaneye ul...
        Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan aile kurtarıldı
        Diyarbakır'da Dicle kıyısında mahsur kalan aile kurtarıldı
        Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında bilirkişi raporu: Yangın, elektrik...
        Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında bilirkişi raporu: Yangın, elektrik...
        Diyarbakır'da bahçe yangını çıktı, fırtınada da 4 evin çatısı uçtu
        Diyarbakır'da bahçe yangını çıktı, fırtınada da 4 evin çatısı uçtu