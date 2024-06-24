Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.

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