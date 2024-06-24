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        Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı

        Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:40
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        Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişi serbest bırakıldı
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        Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.

        Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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