Emekliliğe ayrılan Diyarbakır Valisi Su'dan veda mesajı

Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, veda mesajı yayımladı.

Su, mesajında, 18 Mayıs 2022'den bu yana yürüttüğü Diyarbakır Valiliği görevinden bugün itibariyle yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldığını belirtti.

12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşamın devam ettiği ve 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'da görev yapmaktan ve vatandaşlara hizmet etmekten memnuniyet ve onur duyduğunu kaydeden Su, görev süreci boyunca Diyarbakır'ı her alanda ileriye taşımak için çaba sarf ettiğini bildirdi.