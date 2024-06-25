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        Emekliliğe ayrılan Diyarbakır Valisi Su'dan veda mesajı

        Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:13
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        Emekliliğe ayrılan Diyarbakır Valisi Su'dan veda mesajı
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        Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, veda mesajı yayımladı.

        Su, mesajında, 18 Mayıs 2022'den bu yana yürüttüğü Diyarbakır Valiliği görevinden bugün itibariyle yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldığını belirtti.

        12 bin 500 yıldır kesintisiz yaşamın devam ettiği ve 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Diyarbakır'da görev yapmaktan ve vatandaşlara hizmet etmekten memnuniyet ve onur duyduğunu kaydeden Su, görev süreci boyunca Diyarbakır'ı her alanda ileriye taşımak için çaba sarf ettiğini bildirdi.

        Su, şunları kaydetti:

        "Bu süre zarfında her konuda desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, askeri ve adli teşkilatlarımızın değerli mensuplarına, üniversitemize, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticilerine ve personeline, vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, muhtarlarımıza, meslek odalarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve tüm Diyarbakırlı hemşerilerime en derin şükran, sevgi ve saygılarımla arzı veda ediyorum."

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