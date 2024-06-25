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        Diyarbakır'da işçiler kavurucu sıcakta karpuz hasadı için tarlada ter döküyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da örtü altında yetiştirilen karpuzlar 40 dereceyi aşan sıcaklıkta tarlalardan toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:00
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        Diyarbakır'da işçiler kavurucu sıcakta karpuz hasadı için tarlada ter döküyor
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da örtü altında yetiştirilen karpuzlar 40 dereceyi aşan sıcaklıkta tarlalardan toplanıyor.

        Lezzetini Karacadağ'ın havası ve Dicle Nehri'nin suyundan alan, güvercin gübresiyle üretilen, iriliğiyle ünlü Diyarbakır karpuzu hem örtü altında hem de geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyor.

        Bölgede 2008 yılından bu yana örtü altı yöntemiyle ve damla sulamayla yetiştiriciliği yapılan karpuzda erken hasat dönemi başladı.

        Kentte 40 dereceyi aşan sıcaklıkta, işçilerin zorlu mesaisiyle toplanan meyveler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelere bağlı kırsal mahallelerde yaklaşık 22 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzda, bu yıl 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

        - "Verimden memnunuz"

        Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, AA muhabirine, bölgede örtü altında ve damla sulama yöntemiyle karpuz üretimi yaptıkları için erken hasat sevinci yaşadıklarını söyledi.

        Hasatla sevkiyatların da başladığını dile getiren Atik, "Burada 30'un üzerinde tır bulunuyor ve bu tırlar Türkiye'nin her yerine gidecek. İstanbul, Trabzon, Mersin, Adana, Bingöl, yani Türkiye'nin her yerine karpuz gönderiyoruz." dedi.

        Bu yıl 500 dekarlık alana örtü altında ekim yaptıklarını belirten Atik, şunları kaydetti:

        "Dekar başına 10 tona yakın rekoltemiz var. Verimden memnunuz. Büyük emek var, karpuzu çocuk gibi büyütüyoruz. Diyarbakır karpuzunun tadı ve aroması Karacadağ bölgesinden gelir. Karacadağ bölgesi geceleri serin, gündüzleri sıcaktır. Bundan dolayı ayrı bir tadı var. Türkiye'nin her yerinden karpuz getirin, bu tadı ve aromayı bulamazsınız. Bundan dolayı Diyarbakır, karpuzuyla anılır."

        Çınar ilçesine bağlı Çakırkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Haşim Öztek de 500 dekar alanda karpuz ürettiğini anlattı.

        Türkiye'nin en güzel karpuzlarından birini yetiştirdiklerini ifade eden Öztek, günde 80'e yakın işçinin toplama ve yüklemede çalıştığını, sıcak havadan dolayı ilk hasadı 10 gün içerisinde bitirmek istediklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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