Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Diyarbakır ve Batman'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 41, Batman'da 42 derece olarak ölçüldü.

Diyarbakır ve Batman'da sıcaklığının en yüksek olduğu öğlen saatlerinde kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların da park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde serinlemeye çalıştığı görüldü.

Diyarbakır'da çocuklar Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda serinlemeye çalıştı.