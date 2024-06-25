Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan, anız yangınlarında ölenlerin yakınlarına ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Madak, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Yazçiçeği ve Köksalan mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıların yakınlarıyla da görüşen Madak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve yetkililerden yaralılar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Madak, herkesi derinden sarsan ve yüreklere kor gibi işleyen bir acıyı paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti. Yangının can kayıplarına ve büyük hasara yol açarak herkesi yasa sürüklediğini ifade eden Madak, şunları kaydetti: "Acılı ailelerimizin yanında olmak ve duygularını paylaşmak için buradayız. Sözlerin bu tür acı hadiseler karşısında yetersiz olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, devletimiz, yaşanan bu felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Maddi kayıpları telafi etmek ve yaraları sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın koordinasyonunda sahadayız. Devletimizin bütün birimleri gece gündüz demeden, yaraları en kısa sürede sarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadırlar."