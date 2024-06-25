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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan, anız yangınlarında ölenlerin yakınlarına ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:55
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan, anız yangınlarında ölenlerin yakınlarına ziyaret
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyarette bulundu.

        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Madak, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Yazçiçeği ve Köksalan mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesinde anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıların yakınlarıyla da görüşen Madak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti ve yetkililerden yaralılar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Madak, herkesi derinden sarsan ve yüreklere kor gibi işleyen bir acıyı paylaşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

        Yangının can kayıplarına ve büyük hasara yol açarak herkesi yasa sürüklediğini ifade eden Madak, şunları kaydetti:

        "Acılı ailelerimizin yanında olmak ve duygularını paylaşmak için buradayız. Sözlerin bu tür acı hadiseler karşısında yetersiz olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, devletimiz, yaşanan bu felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Maddi kayıpları telafi etmek ve yaraları sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın koordinasyonunda sahadayız. Devletimizin bütün birimleri gece gündüz demeden, yaraları en kısa sürede sarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmaktadırlar."

        Dayanışma ile bu zorlu süreci atlatacaklarına inandıklarını belirten Madak, "Her bir kardeşimizin acısı, hepimizin ortak acısıdır. Bugün burada gördüğüm dayanışma ruhu, milletimizin ne kadar güçlü ve birbirine bağlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu güç ve birliktelik sayesinde en zor günleri bile aşacağımıza inancım tamdır. Devletimizin tüm kurumlarıyla, milletimizin tüm fertleriyle sizlerin yanındayız. Bundan sonraki süreçte de yangının neden olduğu zararların telafisi için gerekli tüm önlemleri alacağız. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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