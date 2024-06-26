Diyarbakır'da vatandaşlara koruyucu ailelik anlatıldı

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan kurum yetkilileri, toplumda koruyucu aile anlayışını arttırmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kimsesiz çocuklar için kuruluşlar açtığını ancak buna rağmen çocukların aile ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten Polat, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da toplam 83 çocuğumuz bazılarında 2 kişi olmak üzere 63 ailemizin yanındadır. Bu çocuklarımız öksüz, yetim veya parçalanmış ailelerin çocuklarıdır. Bu çocuklarımıza sevgi ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda alışveriş merkezlerine stant açtık. İlgili kişilere koruyucu aile sistemini anlatıyoruz, broşür dağıtıyoruz. Uygun olan istekli ailelerimizle daha sonra il müdürlüğümüzde görüşeceğiz. Şu anda kuruluşlarımızda 400'e yakın çocuğumuz var. Daha çok 0-6 yaş arası çocukları koruyucu aile sisteminden yararlandırmak istiyoruz."