Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da vatandaşlara koruyucu ailelik anlatıldı

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da vatandaşlara koruyucu ailelik anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara koruyucu aile hakkında bilgi verildi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde stant açan kurum yetkilileri, toplumda koruyucu aile anlayışını arttırmak amacıyla vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kimsesiz çocuklar için kuruluşlar açtığını ancak buna rağmen çocukların aile ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten Polat, şöyle dedi:

        "Diyarbakır'da toplam 83 çocuğumuz bazılarında 2 kişi olmak üzere 63 ailemizin yanındadır. Bu çocuklarımız öksüz, yetim veya parçalanmış ailelerin çocuklarıdır. Bu çocuklarımıza sevgi ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda alışveriş merkezlerine stant açtık. İlgili kişilere koruyucu aile sistemini anlatıyoruz, broşür dağıtıyoruz. Uygun olan istekli ailelerimizle daha sonra il müdürlüğümüzde görüşeceğiz. Şu anda kuruluşlarımızda 400'e yakın çocuğumuz var. Daha çok 0-6 yaş arası çocukları koruyucu aile sisteminden yararlandırmak istiyoruz."

        Kentteki vatandaşların koruyucu aile konusunda hassas olmaları gerektiğini ifade eden Polat, çocukları sıcak aile ortamına kavuşturmalarının önemli olduğunu kaydetti.

        Vatandaşlardan Abdussamet Kaya da koruyucu aile konusunda yürütülen çalışmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bunun daha da yaygınlaşmasını diliyorum. Türkiye'de çeşitli sebeplerden devlet koruması altına alınan çocuklar var. Kurum her ne kadar fizyolojik ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılasa da psiko sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için aile ortamı gerekiyor. Farkındalığın oluşturulması açısından bu tür hizmetler çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        İstanbul'da kadın cesedi bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı!
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Zaniolo'da sıcak saatler!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Hırsızlar bariyer aküsünü çalınca araç trenle çarpıştı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Hemzemin geçitte bariyer aküsünü çalıp kazaya neden olan 2 şüpheli, serbest
        Hemzemin geçitte bariyer aküsünü çalıp kazaya neden olan 2 şüpheli, serbest
        "Streç film paleti" iddianamede silah sayıldı
        "Streç film paleti" iddianamede silah sayıldı
        1 yıl önce ayrıldığı Hilal'i, çalışmasını istemediği için öldürmüş
        1 yıl önce ayrıldığı Hilal'i, çalışmasını istemediği için öldürmüş
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan, anız yangınlarında öle...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Madak'tan, anız yangınlarında öle...
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
        Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı
        Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı