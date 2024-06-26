Diyarbakır'da depremlerde hasar gören cami kontrollü şekilde yıkıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır'da hasar gören yapıların yıkım çalışması sürüyor.

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