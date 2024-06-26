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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaylada çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:17 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:17
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaylada çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Karasungur Mahallesi'ne bağlı Bedro Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Helikopterin de havadan destek verdiği yangın, ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

        Yangın bölgesine gelen Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AA muhabirine, yangına ekiplerin karadan, helikopterle de havadan müdahale edildiğini söyledi.

        Günlü, "Bu sene zor geçiyor. Nem oranının azalması, tarlalardaki otların yüksekliği yangınlarla uğraşmamızı beraberinde getiriyor. Yangın çıkan bölgede vatandaşlarımız arıcılık yapıyor. Herhangi bir vatandaşlarımızın burnu kanamadan yangını kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz duyarlı. Bütün ekibimiz sahada. Vatandaşlarımıza da bu konuda daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Çermik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Öte yandan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Yabanardı Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kara yoluyla ulaşım sağlanamadığı için bölgeye helikopter yönlendirdi.

        Yangına havadan da müdahale edildi.

        Yangının genişlememesi için ekipler çalışma yürüttü.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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