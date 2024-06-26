GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaylada çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Karasungur Mahallesi'ne bağlı Bedro Yaylası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'tan 3 araçla 12 personel, Orman İşletme Şefliğinden 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 15 personel, 4 araç ile 17 jandarma personel ile yangın söndürme helikopteri ve bölgede yaşayan vatandaşların katkısıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangın bölgesine gelen Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ekiplerin karadan, helikopterle de havadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangın çıkar çıkmaz vakit kaybetmeden jandarma, AFAD, orman teşkilatı ve vatandaşlarla beraber olay yerine intikal ettiklerini bildiren Günlü, helikopter desteğiyle de yangına müdahale yapıldığını belirtti.

Helikopterin toplam 2 saat havada kalarak yangın söndürme çalışmalarına destek olduğunu dile getiren Günlü, şöyle konuştu:

"Bu anlamda vatandaşlarımız, jandarma, AFAD ve orman teşkilatımızla beraber yorucu bir mücadeleyle yangını kontrol altına alabildik. Bu sene zor geçiyor. Nem oranının azalması, tarlalardaki otların yüksekliği yangınlarla uğraşmamızı beraberinde getiriyor. Yangın çıkan bölgede vatandaşlarımız arıcılık yapıyor. Herhangi bir vatandaşlarımızın burnu kanamadan yangını kontrol altına aldık. Ekiplerimiz duyarlı. Bütün ekibimiz sahada. Vatandaşlarımıza da bu konuda daha duyarlı olmalarını tavsiye ediyoruz. İtfaiyeyi gözlerimiz çok aradı ama göremedik. Jandarma, AFAD, orman ekiplerimiz ve cefakar Çınarlı hemşehrilerimizle omuz omuza mücadele ettik. Büyükşehir veya Çınar belediyelerinden herhangi bir itfaiye desteği alamadık, bu süre zarfında. İnşallah bu yazı hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan daha büyük zararlar görmeden atlatacağız."