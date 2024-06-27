Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yeni doğan bebek enfeksiyon hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yeni doğan bebek enfeksiyon hastalığı nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Çermik Devlet Hastanesinde enfeksiyon hastalığı nedeniyle takibi yapılan bebek Altunbaş, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevki istendi.

        İlçeden ambulans helikopterle alınan bebek Altunbaş, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesindeki helikopter pistine getirildi.

        Bebek, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        103 vukuatı 138 yıl hapis cezası vardı... Firari kadın şüpheli yakalandı!
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Müzesinin 90. kuruluş yıl dönümünde 90 bininci ziyaretçi çiçekle...
        Diyarbakır Müzesinin 90. kuruluş yıl dönümünde 90 bininci ziyaretçi çiçekle...
        Şırnak'ta zeytuni Orta Doğu tarantulası görüldü
        Şırnak'ta zeytuni Orta Doğu tarantulası görüldü
        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
        İş yeri kurşunlama ve yaralama olaylarına karışanlara 'Hasat' operasyonu: 9...
        İş yeri kurşunlama ve yaralama olaylarına karışanlara 'Hasat' operasyonu: 9...
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da tarla ve anız yangını 3 saatte kontrol altına alındı: 2 yaral...
        Diyarbakır'da tarla ve anız yangını 3 saatte kontrol altına alındı: 2 yaral...