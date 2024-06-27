Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki yaklaşık 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki yaklaşık 500 yıllık Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

        Alipaşa Mahallesi'nde, cemaati bulunmadığı için zamanla tahrip olan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de hasar gören, mülkiyeti Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfına ait kilisede restorasyon çalışmasının başlatılması dolayısıyla program düzenlendi.

        Programa katılan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, tarihi kilisede incelemede bulunarak, dua etti.

        Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, programda yaptığı konuşmada, kilisenin uzun zaman çeşitli kurumlar tarafından farklı amaçlarla kullanıldığını söyledi.

        Koç, kiliseyi tekrar ihya edip ayağa kaldırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin ilk adımı attığını belirtti.

        Çalışmalarını 2011'de başlattıkları restorasyon projesinin 2022'de onaylandığını dile getiren Koç, "Bugün Bakanlığımızın 5 milyon liralık hibe desteğiyle restorasyonun ilk adımını atmış ve ilk taşını koymuş olduk." dedi.

        Koç, kilisenin Diyarbakır kültürü ve turizmine tekrar kazandırılması için üzerlerine düşen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Müdürlük olarak bütün aşamalarda yer alacağız. Bu konuda bize düşen her türlü sorumluluğu Bakanlık ve kentin yerel birimleri olarak sürdürme sözünü veriyoruz. Zaten bunu da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Maşalyan da kilisenin 500 yılı aşkın süredir burada olduğunu söyledi.

        Kilisenin terk edildiği için metruk hale geldiğini anlatan Maşalyan, şöyle konuştu:

        "Kilisenin bu halde olması bizim için yürek acısıydı. Diyarbakırlılar için övünelecek bir şey değildi. Eski zamanlarda bir medeniyetin kalitesi ve büyüklüğü, mabetlerinin ya da kabirlerinin güzelliğiyle ölçülürdü. Onun için piramitlerden başlayarak her ulus kendi inancına göre en büyük mabetleri yapmaya çalışmış. Nasıl ki ayakta duran Surp Giragos Kilisemiz, Orta Doğu'daki en büyük Ermeni kilisesi olma vasfını sürdürmekteyse, bu kilisenin de ondan aşağı kalır yanı yok."

        Maşalyan, Diyarbakır'a her gelişlerinde yetkililerde bu kilisenin ayağa kaldırılması, yeniden ihya edilmesine yönelik kaygıyı ve çabayı gördüklerini kaydetti.

        Kilisenin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların uzun zamandır sürdüğünü belirten Maşalyan, şu ifadeleri kullandı:

        "Valilik tarafından gerekli planlamalar yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının ayırdığı ödenekle bu çalışmaya başlayabiliyoruz. Buradan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Her işin en zor kısmı başlamaktır. Bu işi başlatıyoruz. Burada mahalli idarelerin yapının tamamlanmasına ilişkin yardımlarını rica ediyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız. İnşallah birkaç sene sonra bir araya geldiğimizde başka bir tabloyla karşılaşırız. Bu, ülkemiz ve Diyarbakır için bir yüz akı, bir anıtın tekrar ortaya çıkmasıyla taçlanacak bir çalışma olacak. Bugün bu anlamda tarihi bir gün."

        Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık da kiliseyi restore etmek için Valiliğin de desteğiyle projeler geliştirdiklerini ve bugün restorasyon için ilk adımı attıklarını anlatarak, "Bu ilk adımı attıktan sonra buranın geleceği için hem yerel yönetim hem Valiliğimiz hem de bakanlıklarımız ve akabinde yurt içi ve yurt dışı cemaatlerimiz ve hayırseverlerden toplayacağımız finansmanla burayı inşallah sonlandıracağız." dedi.

        Ayık, restorasyondan sonra kilise alanına 8 misafirhane, konferans salonu, papazevi ve 3 atölye yapılacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Aquapark havuzunda elektrik faciası! Çocuğu kurtarmaya çalıştı!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Çılgın Türkler geri döndü!
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Biden-Trump karşılaşmasında öne çıkacak 8 madde
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Evlerinin bahçesinde baba kızı vurdular! Zanlılar en yakınları!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        "Enlerin" turnuvası EURO 2024!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        EURO 2024'te hayal kırıklığı yaşayanlar!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Yoğun bakım önünde çifte saldırı!
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        Ankara'nın simgesi Kuğulu Park'taki tel örgüler gündem olmuştu: Nedeni belli oldu
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        'Cinsel istismara uğradım'
        'Cinsel istismara uğradım'
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        İran'da seçime bir gün kala kritik hamle
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
        Diyarbakır'da ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
        Diyarbakır Müzesinin 90. kuruluş yıl dönümünde 90 bininci ziyaretçi çiçekle...
        Diyarbakır Müzesinin 90. kuruluş yıl dönümünde 90 bininci ziyaretçi çiçekle...
        Şırnak'ta zeytuni Orta Doğu tarantulası görüldü
        Şırnak'ta zeytuni Orta Doğu tarantulası görüldü
        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
        Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
        İş yeri kurşunlama ve yaralama olaylarına karışanlara 'Hasat' operasyonu: 9...
        İş yeri kurşunlama ve yaralama olaylarına karışanlara 'Hasat' operasyonu: 9...
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü