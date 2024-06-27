Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi Barış Bulvarı Kardeşlik Parkı önünde 23 BR 520 plakalı otomobil ile 72 DN 824 kamyonet çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet park halindeki araçlara ve motorsiklete çarptı.

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