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        Diyarbakır'da iş yerine ait bacada çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:12 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:12
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        Diyarbakır'da iş yerine ait bacada çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı'nda 12 katlı apartmanın alt katında bulunan lokantaya ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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