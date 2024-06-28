Diyarbakır'da iş yerine ait bacada çıkan yangın söndürüldü

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı'nda 12 katlı apartmanın alt katında bulunan lokantaya ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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