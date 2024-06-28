Diyarbakır'da iş yerine ait bacada çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Mahabad Bulvarı'nda 12 katlı apartmanın alt katında bulunan lokantaya ait bacada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
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