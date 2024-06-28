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        Diyarbakır'da iki kamyonun çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:32
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        Diyarbakır'da iki kamyonun çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu, 2 kişi yaralandı.

        M.C.K. idaresindeki 21 ABE 287 plakalı kamyon, Oyalı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde M.Ç'nin kullandığı 21 AED 596 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, 2 sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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