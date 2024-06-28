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        BBP'li Bulut'tan, Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ilişkin açıklama:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Keşke, polisin TOMA'sı ile değil büyükşehrin itfaiyesi ile bu yangınlar söndürülseydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:01
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        BBP'li Bulut'tan, Diyarbakır ve Mardin'deki yangına ilişkin açıklama:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Keşke, polisin TOMA'sı ile değil büyükşehrin itfaiyesi ile bu yangınlar söndürülseydi." dedi.

        Bulut ve beraberindekiler, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan köyünü ziyaret ederek, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 20 Haziran'da çıkan yangında yakınlarını kaybeden vatandaşlarla görüştü.

        Ziyarette vatandaşlara başsağlığı dileğinde bulunan Bulut ve beraberindekiler, yangında yaşamını yitirenler için dua etti.

        Uğur Bulut, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de vahim bir afetin yaşandığını belirterek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talimatlarıyla heyet olarak vefat eden vatandaşların yakınlarına taziye ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

        Taziye ziyaretiyle vatandaşların acılarını bir nebze olsun paylaşmak istediklerini aktaran Bulut, şöyle konuştu:

        "Büyükşehrin itfaiye istasyonlarında 60'ın üzerinde itfaiye olmasına rağmen, kendi açıklamalarıyla sadece 6 itfaiyenin burada olması, ayrıca polisin TOMA'sı ile yangın söndürülmeye çalışılırken, büyükşehir başta olmak Çınar Belediyesinin de bu çalışmalara katkıda bulunmaması yadırganacak bir durum. Bölgemiz insanının başında bu felaket varken, bu denli rahat davranmaları, rahat davranırken de bunun üzerinden siyaset devşirmeye kalkmaları, hakikaten tasvip edilecek bir durum değil. Ne yapmaya çalışıyorlar, anlam veremiyoruz. Bunu da kamuoyunun bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bölge insanını sadece seçim meydanlarında söylemleriyle tutmasınlar, başında sıkıntı varken de tutsunlar. Vatandaşımızın kaybı belki daha az olacaktı. Keşke, polisin TOMA'sı ile değil büyükşehrin itfaiyesi ile bu yangınlar söndürülseydi."

        Bulut, "Devletimiz ve milletimiz büyüktür. Bunun altından kalkacaktır. Biz bunu raporlayacağız. Allah nasip ederse Genel Başkanımızın nezdinde hükümetimizin gerekli yerlerine vereceğiz. İnsanımızın sıkıntılarının çözülmesi noktasında devletimizin elzem bir şekilde hareket etmesi için bir talepte bulunacağız." ifadesini kullandı.

        Uğur Bulut'a, BBP MKYK üyesi Recep Er, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran, ilçe başkanları ve partililer de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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