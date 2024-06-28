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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:01
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
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        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

        Hizmet-İş Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, merkez Bağlar Belediyesi karşısında çadır kurdu.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve partililer ile Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de işçilere destek ziyaretinde bulundu.

        Koca, gazetecilere, büyükşehir ve bazı ilçe belediyelerinde haksız olarak işten çıkarılanların haklarını savunmak amacıyla mücadele ettiklerini söyledi.

        Dün Büyükşehir Belediyesi önünde demokratik haklarını kullanmak istediklerini belirten Koca, şunları kaydetti:

        "DEM'li belediye yetkilileri bizim başlatacağımız mücadeleyi duymuş olmalılar ki belediye önüne ne kadar araç ve gereç varsa yığmışlar. Orayı adeta kullanılamaz hale getirmişler. Biz de kararımızı değiştirdik ve Bağlar Belediyesi önünde basın açıklaması yapıp çadırımızı kuralım dedik. Fakat dün sabah geldiğimizde aynı şeylerle karşılaştık. Ama biz mücadelemizi başlattık ve çadırımızı kurduk. Bazı tehditlere, şantajlara ve baskılara maruz kaldık ama biz pabuç bırakmayız, mücadelemizden dönmeyiz. Eyleme destek ziyaretleri var. Bu desteklerin devam etmesi lazım. Arkadaşlarımız işlerine iade edilene kadar mücadelemiz devam edecek."

        Ocak ise haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulunduklarını dile getirdi.

        İşçilerin yanında olduklarını vurgulayan Ocak, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımız, haktan, hukuktan, adaletten ve işçi haklarından bahseden bir yönetim tarafından işten çıkarıldı. Her zaman bu arkadaşlarımızın yanında olacağız, onları destekliyoruz. Belediye önüne kamyonlar bırakılarak eylem sabote edilmeye çalışılıyor. Adaletten, hukuktan ve hak arayışından dem vuran DEM Parti'nin bir yönetiminin hak arayışında olan, protesto hakkını kullanan insanlara uyguladığı zulmü gösteren bu fotoğrafın tüm Diyarbakır halkının hafızasına kazınmasını istiyorum."

        Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Tekdemir de DEM Parti yönetimlerine geçen belediyelerde seçimden sonra işçi kıyımı başladığını söyledi.

        Tekdemir, "İşçi kıyımı adeta cadı avına dönüştü. İşçi kardeşlerimiz sebepsiz gerekçeler üretilerek tamamen ideolojik sebeplerle işlerinden çıkarıldılar, ekmeklerinden edildiler. Arkadaşlarımızın işlerine döndürülmelerini, haklarının iadesini talep ediyoruz. Arkadaşlarımız işlerine dönene kadar, haklarını elde edinceye kadar çadır eylemi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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